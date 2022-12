Stiri pe aceeasi tema

- Un autoturism in care se aflau cinci persoane si un microbuz cu opt persoane au fost implicate, duminica, intr-un accident produs pe DN 7, in orasul Pecica, judetul Arad. Cinci oameni, printre care doi copii, au fost dusi de urgenta la spital. Celelalte persoane implicate in accident nu au avut nevoie…

- Un autoturism in care se aflau cinci persoane si un microbuz cu opt persoane au fost implicate, duminica, intr-un accident produs pe DN 7, in orasul Pecica, judetul Arad. Cinci oameni, printre care doi copii, au fost dusi de urgenta la spital. Celelalte persoane implicate in accident nu au avut nevoie…

- Pompierii bacauani au fost solicitați sa intervina, astazi, in satul Bogdan Voda, din comuna Saucești, unde a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un microbuz, care transporta 7 persoane, un autotren și un autoturism in care erau 2 persoane. De urgența, la fața locului s-au deplasat…

- Pompierii militari aradeni au intervenit in aceasta dupa amiaza la Nadab, judetul Arad, unde a avut loc un accident rutier cu doua victime. Un barbat in varsta de 45 de ani a fost ranit mai grav in urma impactului dintre cele doua autoturisme implicate. In jurul orei 15, un barbat de 45 de ani, […]…

- ”In aceasta seara, in jurul orei 21:15, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Vasile Goldis al judetului Arad a fost sesizat cu privire la producerea unui accident rutier pe A1 la km 580, intre localitatile Pecica si Nadlac, eveniment in care au fost implicate un automarfar si un microbuz pentru…

- Panoul electric al magazinului Profi din localitatea Șofronea, judetul Arad, a luat foc. Intervin forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de pompieri Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma, autoscara S42 și un echipaj SMURD, pentru stingerea incendiului. Nu sunt inregistrate victime…

- Trei persoane au fost ranite, luni, in urma coliziunii dintre un microbuz si un autoturism, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Iasi. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un microbuz in care se aflau 20 de persoane si un autoturism cu doua persoane s-au ciocnit, luni, pe DN 24 C, in judetul Iasi, cinci persoane fiind ranite. "ISU Iasi asigura masurile specifice la un accident rutier produs intre un microbuz si un autoturism la iesirea din localitatea Popricani, pe DN…