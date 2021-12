Accident între o căruţă şi trei maşini: Doi minori au fost răniţi Doi minori au fost raniti si transportati la spital, dupa ce caruta in care se aflau a fost implicata, miercuri, intr-un accident rutier cu trei masini. "Politistii au fost sesizati in jurul orei 06,16 pentru a interveni la un eveniment rutier produs pe DN1 E60, in care au fost implicate trei autovehicule si un atelaj hipo. Din primele informatii, prima coliziune s-ar fi produs intre un autovehicul condus de o femeie de 51 de ani, din Gilau, si un atelaj hipo condus de un tanar de 16 ani, din Floresti, ambele din directia Gilau spre Floresti. In urma impactului, atelajul hipo ar fi fost… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

