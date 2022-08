Stiri pe aceeasi tema

- Ieri seara, un echipaj SAJ Cluj a fost solicitat sa intervina la un accident rutier, la ieșire din Viișoara, spre Campia Turzii. Potrivit presei locale, conducatorul scuterului a pierdut controlul vehiculului și s-a izbit de un cap de pod. In urma accidentului, o femeie, care se afla pe scuter, a fost…

- Un impact violent a avut loc in urma cu o ora intre Valcele și Martinești. Un tanar a ramas incarcerat. Au intervenit echipaje de pompieri de la Turda și Cluj Napoca. Tanarul de aproximativ 19 ani s-a rasturnat cu mașina intr-o curba și a ramas incarcerat intre fiarele mașinii. Conducatorul auto a fost…

- Un accident rutier a avut loc aseara, la coborare de pe Dabagau. Ca urmare a accidentului, o persoana de 44 de ani a fost transportata la spital. „Evenimentul s-a produs pe DN1E60, in afara localitații Copaceni, in urma cercetarilor preliminare stabilindu-se faptul ca, conducatorul unui autoturism,…

- ISU Cluj a fost solicitat noaptea trecuta la un accident rutier, care a avut loc pe DN1, intre localitatile Tureni și Copaceni din judetul Cluj. Evenimentul s-a produs in jurul orei 23:30, un șofer intrand in parapeti dupa ce a pierdut controlul volanului.„Evenimentul s-a produs pe DN1E60, in afara…

- Doua autoturisme s-au izbit unul de altul, la Tureni, in zona intersecției care pune probleme adeseori șoferilor, mai ales dupa ”modernizarile” care nu asigura o vizibilitate suficienta. Se pare ca este vorba și despre cel puțin o persoana ranita, din primele informații. Vom reveni cu amanunte de la…

- Un nou accident s-a petrecut in aceasta seara la Canțalarești, comuna Ștefan cel Mare. Potrivit primelor informații, sunt implicate doua autoturisme in care se aflau patru persoane. La fața locului a intervenit Detașamentul de pompieri Vaslui cu patru autospeciale, printre care doua ambulanțe SMURD,…

- Pompierii militari nasaudeni și un echipaj de la Serviciul de Ambulanța Județean Bistrița-Nasaud au intervenit in aceasta dimineața, in orașul Nasaud, pe strada George Coșbuc, la un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme. Ajunși la locul evenimentului, polițiștii au constatat faptul…