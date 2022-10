Accident între două motociclete pe DN 1, în Prahova: doi tineri au fost transportați la spital Un accident in care au fost implicate doua motociclete a avut loc sambata dupa-amaixza pe DN 1, in județul Prahova, in urma caruia doi tineri, de 23 și 29 de ani, au fost transportați la spital, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

