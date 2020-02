Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii și personalul medical, dislocați în jurul orei 03:50, au gasit la locul solicitarii doua autoturisme avariate și ocupanții ieșiți din acestea. Potrivit ISU Cluj, au fost consultați doi barbați și o femeie, care au fost transportați la spital pentru investigații și tratamente de specialitate,…

- Doua autovehicule au fost implicate intr-un accident rutier produs luni, dupa ora 15, la ieșirea din Gherla spre Cluj-Napoca, in apropiere de Baița. La eveniment au intervenit echipaje de descarcerare ale pompierilor de la Detașamentul din Dej, echipaje medicale și poliția. In urma impactului, o autoutilitara…

- Incendiu violent pe strada Paris din Cluj-Napoca, duminica seara. Flacarile au cuprins o locuința cu o suprafața de 120 de metri patrați. Pompierii au intervenit la focar cu doua autospeciale de stingere a incendiilor și o platforma de lucru la inalțime. Deși nu sunt anunțate victime, in scop preventiv…

- Doua autospeciale cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD au fost alertate joi dimineața, in jurul orei 10:20, ca urmare a unui accident rutier petrecut pe strada Iuliu Maniu din Apahida. Pompieri sosiți la locul accidentului au gasit doua autoturisme avariate, iar in unul dintre ele se afla un…

- Potrivit ISU Cluj, o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD au fost alertate în cursul serii de sâmbata ca urmare a unui accident produs pe Aleea Stadionului, din municipiul Cluj-Napoca, în jurul orei 20:00. Un echipaj SMURD care asigura masuri specifice…

- Patru persoane au ajuns la spital, printre care și o fata de 13 ani, au ajuns la spital dupa un accident grav petrecut pe Calea Florești. „O autospeciala cu modul de descarcerare, doua echipaje SMURD și unul SAJ au fost alertate ca urmare a unui accident rutier, care a avut loc…

- In cursul acestei zile au fost alertate o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, in jurul orei 10.40, ca urmare a unui eveniment rutier care s-a produs in apropierea sensului giratoriu de pe strada Izlazului, din municipiul Cluj-Napoca. Potrivit polițiștilor, femeia traversa strada…

- Pompierii clujeni au intervenit de urgența pentru a stinge flacarile care au cuprins un autoturism pe strada Sfantul Ioan, din municipiul Cluj-Napoca, vineri seara, in jurul orei 19:10, dar și pentru a acorda primul ajutor proprietarului cazut inconștient in afara autoturismului. Imagini video, in partea…