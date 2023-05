Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI, incidentul auto a avut loc in comuna Lespezi. UPDATE: Trei persoane au fost ranite in urma coliziunii. „In urma evenimentului rutier in care au fost implicate 2 autoturisme cu 5 persoane și…

- Patru persoane au fost ranite, duminica dupa-amiaza, dupa impactul dintre doua mașini, conduse de un tanar de 18 ani și o adolescenta tot de 18 an, din localitatea Izvoru. Coliziunea a avut loc pe DN 61, pe raza localitații Grozavești. Printre victime s-au aflat un șofer și trei pasageri. Polițiștii…

- Un șofer in varsta de 73 de ani a ramas incarcerat in mașina in urma unui accident petrecut pe bulevardul Nicolae Balcescu din Deva. Mașina pe care o conducea s-a ciocnit de un automobil ieșit de pe o strada secundara, fara sa acorde prioritate. „Astazi, in jurul ore 10:15, un barbat in varsta de 68…

- Trei persoane au fost ranite in urma unei coliziuni care s-a produs, luni seara, intre doua autoturisme, pe drumul national 15, in localitatea Grinties. ‘Din primele cercetari efectuate de politisti a reiesit ca, in timp ce un barbat in varsta de 37 de ani, din Bicaz, conducea un autoturism din directia…

- Astazi, pe Drumul Național 17, intre localitațile Șieu-Magheruș și Podirei a avut loc un accident rutier, soldat cu ranirea a patru persoane, printre care și un copil de aproximativ 10 ani. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, impactul a avut loc intre o autospeciala care circula pe direcția Bistrița-Beclean,…

- Un accident, in care au fost implicate trei autoturisme, s-a produs in aceasta seara in cartierul clujean Buna Ziua. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au asigurat masuri de prevenire a incendiilor și au sprijinit acordarea primului ajutor calificat la un accident rutier petrecut la…

- Doua persoane din judetul Iasi au fost ranite, astazi, dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat intr-un cap de pod, pe DN 12C, in localitatea Bicazu Ardelean. ‘Din primele cercetari a reiesit ca, in timp ce un barbat, in varsta de 38 ani, din judetul Iasi, conducea un autoturism in localitatea…

- Doi tineri crestini ortodocsi au fost ucisi sambata intr-un atac comis intr-o biserica din sudul Etiopiei, a anuntat o sursa media, relateaza AFP. Doua persoane au fost ucise si alte patru au fost grav ranite la Shashemene, regiunea Oromia, potrivit Centrului Media Tewahedo (TMC), un organism al Bisericii…