Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav, pe DN 7, in orasul Lipova, din judetul Arad. Un autotren a intrat in coliziune cu o autoutilitara. Soferul celei din urma a ramas incarcerat si nu a mai putut fi salvat. La locul accidentului au intervenit pompierii militari ai Secției Barzava, cu o autospeciala pentru descarcerare, o…

- Grav accident de circulație, cu doua mașini și un pieton, in aceasta seara, pe DN 58, la ieșirea din Reșița. La fața locului s-au deplasat de urgența un echipaj de descarcerare și o ambulanța SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița, alaturi de doua echipaje din cadrul Serviciului de Ambulanța…

- Ieri seara, pompierii militari din Ineu au intervenit petru stingerea unui incendiu la o casa din Zarand, judetul Arad. Acoperisul casei si camera tehnica, cu bunurile dinauntru ei au ars, salvatorii reusind sa localizeze focarul in limitele gasite. Proprietarul a suferit un atac de panica. In jurul…

- Magazinele Enel din judetele Timis, Caras – Severin, Arad si Hunedoara vor fi inchise luni, 26 decembrie, zi libera legala. Serviciul de call center va fi disponibil in aceasta zi numai pentru informații in sistem automat precum transmiterea indexului, detalii despre factura și sold. In celelalte zile,…

- Un nou accident in vestul tarii in acest weekend. Un autoturism a intrat in coliziune cu un microbuz pe raza orasului Pecica, in judetul Arad. Pompierii si mai multe echipaje de salvare au intervenit. Accident rutier fara descarcerare in orașul Pecica (DN 7 sub podul de la A1), in care au fost implicate…

- Peste 900 de proiecte cu finanțare europeana au fost contractate pana acum prin Programul Operațional Regional 2014-2020 in Regiunea Vest, valoarea totala a acestora fiind de aproape 1,15 miliarde de euro care au fost sau urmeaza sa fie investiți in regiune, pana la finalul acestui ciclu. In județul…

- Grav accident de circulație astazi, puțin inainte de ora 13:00, in localitatea timișeana Albina. La fața locului s-au deplasat de urgența doua autospeciale de prima intervenție și comanda din cadrul ISU Timiș, o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, doua…

- Incepe constructia celui mai mare parc solar din Europa, de peste 1.000 MW, in vestul țarii. Monsson, cel mai mare dezvoltator de proiecte de energie verde din Romania, controlat de omul de afaceri Emanuel Muntmark, a semnat un acord cu Rezolv Energy, companie desinuta de fondul britanic de investitii…