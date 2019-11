Accident între două Armonii. Vatmanul a patinat cu tramvaiul pe frunze Accidentul s-a produs marți dupa-amiaza, iar calatorii au tras o sperietura zdravana. Din fericire, nimeni nu a fost ranit. Nici tramvaiele nu au suferit prea mult, cel din spate a ramas fara masca doar. Potrivit reprezentanților STPT, echipele de intervenție ale societații de transport public aduna in permanența frunzele cazute pe șine, tocmai pentru a evita astfel de incidente, insa nu fac fața condițiilor meteo din ultima perioada. Vantul puternic plimba și mai mult frunzele. Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

