- ​Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat in jurul orei 16:50 asupra faptului ca traficul a fost intrerupt pe DN 17 Dej - Beclean, in zona localitații Manașturel, județul Cluj, pentru cercetarea imprejurarilor producerii unui accident rutier. Articolul Accident in Manașturel.…

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 16:15, intre localitațile Cuzdrioara și Manașturel. Din primele informații, in accident sunt implicate doua autovehicule. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de…

- Un accident rutier a avut loc pe strada Dejului din municipiul Gherla. Doua autospeciale și un echipaj SAJ au fost alertate in aceasta dimineața pentru a gestiona o situația de urgența. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este blocat pe DN1C. Au…

- Circulația este blocata pe DN1, miercuri seara, din cauza unui accident produs aproape de Turda. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca pe DN 1 Cluj-Napoca – Alba Iulia, la ieșire din municipiul Turda, județul Cluj, a avut loc o coliziune intre un autotren, fara incarcatura…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe DN1F Cluj – Zalau, la kilometrul 77+800 de metri (judetul Salaj), a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism și o autocisterna care transporta furaje.Potrivit primelor date, o persoana a fost…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN2B Buzau - Braila, in localitatea Caldarușa, pe fondul unei patrunderi pe contrasens, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate 1 autobuz, un autoturism și un autocamion. Traficul este oprit pe ambele…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca … Post-ul Accident grav la Pitaru. Un minor printre persoanele ranite. Traficul a fost intrerupt. apare prima data in Gazeta Dambovitei .