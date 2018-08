Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii timișeni au intrat in alerta, luni dimineața, dupa ce au fost anunțați ca un accident de circulație a avut loc intre Coșteiu și Belinț. Ajunși la fața locului cu o autospeciala de descarcerare, aceștia au aflat ca in cele doua mașini implicate in accident se aflau cinci persoane.…

- Un grav accident s-a produs duminica dimineața, pe DN7, pe raza localitații... The post Accident rutier la 140 kilometri de Timișoara. O mașina inmatriculata in Marea Britanie s-a rasturnat in afara șoselei appeared first on Renasterea banateana .

- Un grav accident de circulație a avut loc miercuri dupa-amiaza, la ieșirea din Belinț. Un șofer a intrat pe contrasens și s-a lovit de o autoutilitara. El și cei doi pasageri pe care ii avea in mașina au murit. The post Trei morți, intr-un grav accident produs la Belinț / FOTO appeared first on deBanat.ro…

- Un grav accident de circulație s-a produs, sambata, in jurul orelor amiezii, pe o șosea din vestul țarii. The post Accident grav in vestul țarii. Doua mașini ieșite in decor, trafic dat peste cap appeared first on Renasterea banateana .

- Viteza excesiva a unui șofer in varsta de 29 de ani a fost fatala atat pentru el, cat și pentru unul dintre pasagerii care se aflau in aceeași mașina. The post Accident cu doi morti si trei raniti grav, in apropiere de Sannicolau Mare appeared first on Renasterea banateana .

- O șoferița a scapat ca prin minune. In urma unui eveniment rutier, femeia a ajuns cu mașina in zona pietonala. A luat in plin o balustrada de lemn de pe marginea drumului ... The post Un medic a scapat cu viața ca prin minune in urma unui accident rutier appeared first on Renasterea banateana .

- Un sofer de 32 de ani, din Republica Moldova, si-a pierdut viata sambata dimineata intr-un accident de circulatie care a avut loc pe Autostrada A1, intre orasele ... The post Accident mortal pe A1, in aceasta dimineata appeared first on Renasterea banateana .

- Doi copii au fost raniți ieri seara in zona unei școli generale din municipiul... The post Copii raniți intr-un accident rutier produs in vestul țarii. Au fost transportați de urgența la spital appeared first on Renasterea banateana .