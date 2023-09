Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu puțin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Oașului din Cluj Napoca. Au implicate cinci autoturisme, iar trei persoane au fost transportate la spital. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe strada Oașului. Echipajele noastre…

- Un accident produs in localitatea Baciu, azi dupa-amiaza, a alertat pompierii, care au intervenit rapid cu o echipa de descarcerare, dar și pentru ca intr-unul dintre autoturismele avariate se aflau doua butelii incarcate cu oxigen, existand riscul unei explozii. ”Pompierii din cadrul Detașamentului…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe str. Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au dislocat doua autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanța și o motocicleta SMURD, precum și un echipaj SAJ. Echipajele operative…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 au intervenit in aceasta seara la un accident rutier petrecut pe strada Oltului din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit patru autoturisme avariate și ocupanții ieșiți…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident produs pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca, in aceasta seara. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Muncii din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale…

- In urma cu puțin timp, un accident feroviar a avut loc in localitatea Apahida de langa Cluj Napoca. Conform informațiilor primite, o persoana in varsta de aproximativ 70 de ani a decedat. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident feroviar petrecut in…

- Patru mașini s-au ciocnit in urma cu puține momente la Cluj in apropiere de Vivo. “Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe Calea Florești. Din primele informații, in accident sunt implicate patru autoturisme, dintre care unul este…

- Patru mașini s-au ciocnit in urma cu puține momente la Cluj in apropiere de Vivo. “Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe Calea Florești. Din primele informații, in accident sunt implicate patru autoturisme, dintre care unul este…