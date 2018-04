Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav pe o sosea din judetul Timis. Sapte persoane au fost implicate intr-o coliziune care a avut loc pe DJ682, intre localitatile Sannicolau Mare si Arad. Trei dintre ele au necesitat ingrijiri medicale si au fost transportate la spital cu ajutorul unei ambulante SMURD care a sosit la fata…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe strada Traian din municipiul Constanta, in apropierea Liceului Teoretic Traian. Doua autoturisme s au lovit frontal.Potrivit informatiilor, un barbat a fost ranit in urma evenimentului. Victima a fost trasnportata la spital pentru ingrijiri. ...

- Un accident grav a avut loc in Timiș, in aceasta dupa-amiaza. Cinci persoane au fost ranite dupa ce doua autoturisme au intrat in coliziune in timp ce se aflau pe centura Lugojului. Toate persoanele implicate in accident necesita ingrijiri medicale, iar doua dintre acestea au ramas incarcerate in mașini.…

- Zece persoane, printre care trei copii, au fost ranite intr-un accident rutier care a avut loc pe DN6- E70, in apropiere de municipiul Lugoj din judetul Timis si in care au fost implicate trei autoturisme.

- Accident grav seara trecuta pe autostrada, in apropiere de Remetea Mare. O șoferița a pierdut controlul volanului și a intrat in parapeți. O alta mașina care venea din spate a intrat frontal in primul autoturism, iar la scurt timp și a treia mașina a intrat in celelalte doua. ”ISU Timis a fost solicitat,…

- In data de 16.03.2018, in jurul orelor 08.12 un barbat, din Cobadin, in varsta de 43 de ani a condus auto marca Mercedes pe strada C.Bratescu din Constanta dinspre b dul Tomis catre I.G.Duca. In momentul in care a ajuns la intersectie cu strada Mihai Viteazu, din cauza nerespectarii indicatorului rutier…

- Politistii din Lugoj fac cercetari intr-un dosar penal pentru loviri si alte violente dupa ce un barbat si-ar fi atacat copiii cu un cutit. Incidentul s-a petrecut in cartierul Buchini. In urma conflictului, un barbat de 35 de ani, fiul agresorului, dar si o femeie de 27 de ani au ajuns la spital. Reprezentanti…

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule s-a produs vineri seara in jurul orei 19 pe strada Mintiului din Gherla. Din primele informații, un șofer care circula cu un autoturism Volkswagen dinspre Mintiu Gherlii spre Gherla, la intersecția cu strada Reformei a intrat in coliziune…