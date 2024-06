Accident îngrozitor pe străzile României, sâmbătă dimineaţă! Au murit 3 oameni, pe loc! Un accident ingrozitor s-a produs, sambata dimineata, in județul Timis, pe raza localitații Tomnatic. A fost anunțat la numarul 112 la ora 4.42. In accidentul rutier a fost implicat un autoturism in care se aflau cinci persoane, dintre care doua au ramas incarcerate, transmit autoritatile. Au murit 3 oameni Au intervenit pompierii cadrul Secției Sannicolau […] The post Accident ingrozitor pe strazile Romaniei, sambata dimineata! Au murit 3 oameni, pe loc! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

