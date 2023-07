Accident îngrozitor în județul Buzău: tată și fiică, morți după ce mașina a intrat într-un camion Soferul unui autoturism si una dintre pasagere, in varsta de 16 ani, au murit in noaptea de vineri spre sambata intr-un accident rutier care a avut loc pe DN 2C, in localitatea Padina. Circulația in zona a fost restricționata mai bine de doua ore, timp in care s-a desfașurat cercetarea la fața locului. Mașina, coliziune […] The post Accident ingrozitor in județul Buzau: tata și fiica, morți dupa ce mașina a intrat intr-un camion first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

