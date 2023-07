Stiri pe aceeasi tema

- Accident de circulație, miercuri, pe Calea Dorobanților din Timișoara. Un barbat de 59 de ani a ajuns la spital dupa ce o șoferița nu a acordat prioritate. In urma impactului, una dintre mașini a fost proiectata intr-o alta al carei șofer aștepta sa cedeze trecerea.

- Polițiștii clujeni au intervenit miercuri dimineața la un accident rutier pe Calea Florești. Din primele date, un șofer care venea dinspre centru a vrut sa faca stanga pe o strada laturalnica, insa din sensul opus a venit un BMW care l-a lovit in plin.Martorii spun ca mașina de lux era condusa de o…

- UPDATE… Ca urmare a cercetarilor efectuate in cazul accidentului de pe strada Ceramica, din fața fostei fabrici Hitrom, reprezentanții IPJ Vaslui au facut urmatoarele precizari, in ceea ce privește circumstanțele in care s-a produs evenimentul rutier, dar și a urmarilor acestuia: “Astazi, 10 iunie 2023,…

- IMPACT… Un accident teribil a avut loc in zona industrala a municipiului Vaslui, in fața fostei fabrici Hitrom. Trei mașini s-au ciocnit și cel puțin trei victime au fost luate cu ambulanța, de la locul accidentului. Au fost clipe de groaza, fiindca martorii povestesc ca victimele țipau de durere in…

- Polițiștii din Baleni, sub coordonarea unui Procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, au reținut pentru 24 de ore un barbat banuit de distrugere, conducerea unui vehicul fara permis și inducerea in eroare a organelor judiciare. Conform unui comunicat al IPJ Dambovița, la data de 02…

- Un tanar din comuna Ștefan cel Mare a fost reținut de polițiști, dupa ce a condus beat și a provocat un accident rutier cu victima pe raza localitații. Un alt șofer, de asemenea baut, din Targu Ocna, a intrat cu mașina intr-un cap de pod. Un barbat de 33 de ani, din comuna Ștefan cel […] Articolul Beți…

- Un accident in care au fost implicate trei masini s-a produs, luni seara, pe DN 17 C, in judetul Bistrita-Nasaud. Un sofer de 18 ani a acrosat cu masina au autoturism de teren care s-a rasturnat, apoi a lovit alta masina, condusa de o fata de 19 ani. Soferul vehiculului rasturnat a fost ranit, transmite…

- Accident de circulație, joi, pe strada Gavril Musicescu din Timișoara. Doua persoane au fost ranite dupa ce o șoferița a lovit o mașina parcata, iar apoi s-a rasturnat cu mașina pe șosea. Polițiștii au deschis un dosar penal.