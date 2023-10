Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Brigazii Rutiere din Capitala au depistat sambata seara, 16 septembrie, in timpul unei razii, un barbat de 22 de ani, din București, care conducea drogat mașina in care se aflau copilul sau și soția insarcinata.

- Rasturnare in cazul fostului șef de la BCCO București care a produs un grav accident soldat cu un mort. Initial, agentii au spus ca barbatul ar fi consumat droguri si ca era baut in momentul in care a provocat un accident soldat cu un mort. Initial, agentii au spus ca barbatul ar fi consumat droguri…

- Un șofer baut și drogat a omorat o femeie, dupa ce a lovit cu mașina mai mulți oameni și a acroșat cinci mașini parcate, in Popești Leordeni. ”La data de 2 septembrie a.c., in jurul orei 12:10, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, pe strada Unirii, din…

- Un sofer drogat si-a omorat propria mama, iar pe tatal sau l-a bagat in spital, dupa ce a provocat un grav accident in comuna Maruntei din Olt. Masina condusa de tanarul in varsta de 19 ani s-a izbit violent de un autoturism care circula din sens opus. „La data de 2 septembrie 2023, in jurul orei 08:30,…

- Un șofer a fost plasat in arest la domiciliu dupa ce, sub influența drogurilor, a provocat un accident mortal in județul Olt. Ceea ce face acest caz și mai șocant este legatura barbatului cu lumea politica, fiind fiul unui consilier județean.

- Autorul tragicului accident de sambata dimineața, din 2 Mai, in urma caruia au fost uciși doi tineri, iar alți trei au fost raniți, este un barbat de 19 ani care conducea un Mercedes decapotabil, cu numere de București. Șoferul, care inițial a fugit de la locul accidentului, a fost prins de polițiștii…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Eroilor din municipiul Cluj-Napoca. „La fața locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, unde au gasit un autoturism și o motocicleta avariate. O…