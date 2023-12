Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident rutier a avut loc astazi in localitatea Titesti judetul Arges. Potrivit ISU Arges, pentru gestionarea situatiei de urgenta, la fata locului sunt alocate o autospeciala de interventie cu modul de descarcerare, o autospeciala de descarcerare, trei echipaje SMURD de prim ajutor calificat,…

- Sase masini au fost implicate, duminica, intr-un accident turier pe DN 1, in judetul Brasov, iar doua persoane primesc ingrijiri medicale. Traficul este restrictionat, valorile de trafic fiind ridicate.”La acest moment traficul rutier se desfasoara cu restrictii pe DN1, in zona localitatii Persani,…

- Cinci persoane, printre care si un copil de 9 luni, au ajuns la spital in urma unui accident rutier petrecut marti, pe DJ 152 A, intre localitatile Nazna si Berghia, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Mures.Potrivit sursei citate, accidentul ar fi fost provocat de un barbat in varsta…

- Accident cu patru masini, la Poarta Alba: Doua persoane, transportate la spital, alte cinci fiind evaluate la fata loculuiPatru masini sunt implicate intr-un accident rutier produs in judetul Constanta, la Poarta Alba, iar doua persoane au fost deja transportate la UPU Constanta. Alte cinci persoane…

- Un accident deosebit de grav s-a produs vineri seara, pe autostrada A1, la ieșirea spre Cisnadie. Cinci mașini și o autoutilitara au intrat in coliziune. A fost activat planul roșu de intervenție, iar potrivit ISU in eveniment au fost implicați 7 adulți și 1 copil. Citește și: Ne-a parasit PETRE DUMITRESCU,…

- Patru autoturisme, implicate intr-un accident pe DN1, in zona localitatii Breaza, patru persoane fiind transportate la spital.”Patru autoturisme au fost implicate intr-o coliziune pe DN 1 Ploiesti – Brasov, la intersectie cu DJ 101R, in zona localitatii Breaza, judetul Prahova, traficul desfasurandu-se…

- Patru autoturisme, implicate intr-un accident pe DN1, in zona localitatii Breaza, patru persoane fiind transportate la spital.”Patru autoturisme au fost implicate intr-o coliziune pe DN 1 Ploiesti – Brasov, la intersectie cu DJ 101R, in zona localitatii Breaza, judetul Prahova, traficul desfasurandu-se…

- Un alt accident cumplit a avut loc, in urma cu puțin, de aceasta data pe o trecere de pietoni din Vrancea. O masina a spulberat trei persoane, dintre care doua au murit in urma impactului cu autoturismul, iar alta se afla in stare grava la sipital.