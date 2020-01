Accident îngrozitor: cinci oameni au murit şi 60 sunt răniţi, după ce un autobuz aglomerat s-a răsturnat în gol VIDEO Reactia in lant s-a produs cand autobuzul a scapat de sub control si s-a rasturnat in rapa, provocand o rasturnari in serie de vehicule, in care au fost implicate si trei tractor si o masina de pasageri. Bilantul victimelor era, duminica dimineata de 5 morti si 60 de persoane ranite si internate in spital. a Tragedia s-a produs in statul american Pennsylvania. Varstele victimelor implicate in acest accident este intre 7 ani si 67 de ani. Starea acestor victime nu este de gravitate maxima, cu exceptia a doua persoane care se afla in stare critica deocamdata, a informat AP. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

