Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit, duminica dimineața, pe autostrada A1, in Timiș. O mașina a ajuns cu roțile in sus și a fost nevoie de intervenția salvatorilor SMURD pentru extragerea raniților. O persoana a murit pe loc, altele trei au suferit traumatisme grave.

- O femeie a murit sambata, in urma unui accident petrecut pe DN 5, pe sensul de mers București – Giurgiu. In urma accidentului, doua persoane au mai fost ranite, iar una dintre ele a fost dusa cu elicopterul SMURD la spital. Potrivit informatiilor oferite de IPJ Giurgiu, o tanara de 40 de ani, aflata…

- Clipe de coșmar s-au petrecut in aceasta seara, duppa ce doua mașini s-au ciocnit puternic.Impactul a fost atat de puternic, incat autoturismele s-au transformat in gheme de fiare, iar doua dintre cele șapte persoane aflate inauntru au ramas incarcerate. Incidentul rutier s-a produs in localitatea Tancabești,…

- A doua zi de Paști incepe cu o veste tragica. Un accident cumplit s-a produs, luni dimineața, pe Centura orașului București. In urma incidentului care a produs o victima, traficul a fost suspendat pe porțiunea de drum respectiva.

- Un grav accident rutier cu trei victime ranite s-a petrecut, miercuri dupa-amiaza, pe DN 39 in zona statiei de carburanti din statiunea Neptun, informeaza ISU Dobrogea. La fata locului salvatorii au identificat trei victime – dintre care una in coma, una in stare critica, cu fracturi multiple si traumatism…

- Doua persoane au murit la Braila dupa ce masina in care se aflau a fost lovita in plin de un tren. Impactul a avut loc, vineri dimineata, la o trecere la nivel cu calea ferata fara bariere din municipiul Braila.

- Doi barbați și-au vazut moartea cu ochii, dupa ce s-au rasturnat cu mașina la scurt timp de cand au pornit intr-o cursa nebuna. Din fericire, deși impactul a fost unul violent, doar pasagerul aflat pe scaunul din dreapta șoferului a fost ranit. Polițiștii i-au facut dosar penal celui aflat la volan,…

- Un accident rutier soldat cu pagube considerabile s-a produs, vineri in jurul pranzului, in Alba Iulia, pe strada Gheorghe Pop de Basești, unde un autoturism a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat, oprindu-se langa gardul unei case. La locul evenimentului se desfașoara cercetari. Revenim cu amanunte