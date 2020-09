Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorul unui camion a pierdut controlul volanului și a intrat in curtea casei unei familii, unde victima i-a cazut o fetița nevinovata, care se juca impreuna cu bunica sa. Impactul a fost fatal si pentru barbatul aflat la volanul vehicolului. Nefericitul incident a avut loc in Iasi, cand camionul…

- Soferul unui autocamion a intrat in curtea unei case din zona Bucium. In urma impactului, minora a suferit leziuni cerebrale incompatibile cu viata, iar soferul a fost strivit de zidurile casei. La fata locului s-au deplasat mai multe echipaje medicale, de pompieri si de politie. Trupurile celor doua…

- Un barbat si un copil de trei ani au murit, iar o alta persoana a fost ranita, dupa ce in cursul zilei de luni un vagon s-a desprins de un cap de TIR la intrarea in Iasi si a intrat intr-o casa de la marginea DN 24.Soferul unui camion de mare tonaj care cobora Dealul Repedea prin zona Bucium…

- Accident teribil la intrarea in orașul Iași. Un șofer unui autotren a ramas fara frane și a pierdut controlul vehiculului, ajungand intr-o curte in care se jucau o fetița și bunica ei. Fata de trei ani a murit, in urma impactului, la fel și șoferul vehiculului, in timp ce bunica a fost ranita. Conform…

- Tragedia s-a petrecut dupa ce șoferul TIR-ului ar fi ramas fara frane și a pierdut controlul volanului. Mastodontul a pus la pamant un gard de beton și s-a oprit in casa alaturata. Nenorocirea a facut ca fix in acel moment, micuța, bunica și tatal sa iasa din casa. Fetița a fost lovita atat de puternic…

- Pompierii intervin la fata locului cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD, plus un echipaj al Ambulantei. Din primele informatii, in accident a f implicat un singur autoturism, care a ieșit de pe partea carosabila, s-a rasturnat de cateva ori și s-a oprit mai jos pe carosabil,…

- O fetița de aproape doi ani a murit marți seara, in urma unui accident teribil, care a avut loc Oraștie, județul Hunedoara. Polițiștii spun ca tragedia a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 22:00, relateaza Ziar de Hunedoara.Copilalasata nesupravegheata a ieșit dintre autoturismele parcate pe stradaPricazului…

- Accident grav in judetul Bistrita-Nasaud din Romania. O fetita de noua ani a fost lovita, sambata seara, de un microbuz condus de un sofer din Republica Moldova, in timp ce minora se afla alaturi de mama sa pe o trecere de pietoni, anunta agerpres.ro.