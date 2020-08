In turul al treila din cursa din Austria, Johann Zarco l-a depasit pe Morbidelli, insa a franat prea devreme si astfel a franat chiar in fata italianului.



Zarco a fost lovit din spate și aruncat brutal de pe motocicleta. A trecut milimetric pe langa piloții Maverick Vinales și Valentino Rossi (ambii de la echipa Yamaha Motor Racing), tocmai intrați in curba, noteaza Digisport.

Va avertizam! Urmeaza imagini cu un puternic impact emotional!

Valentino Rossi , la un pas de accident pe circuit

Specialistii spun ca s-ar fi putut produce o tragedie pe circuit daca motocicleta…