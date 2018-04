Stiri pe aceeasi tema

- Nenorocirea s-a produs la scurt timp dupa miezul nopții, in satul Draxini din comuna botoșaneana Balușeni. Cei doi tineri se aflau intr-un autoturism marca Volkswagen Golf și mergeau cu viteza foarte mare pe strazile din sat, potrivit martorilor. La un moment dat, șoferul Volkswagen-ului…

- Doi tineri in varsta de 18, respectiv 28 de ani, se zbat intre viața și moarte in urma unui accident infiorator produs chiar in noaptea de Inviere la Botoșani. Nenorocirea s-a produs la scurt timp dupa...

- Vor ține minte toata viața Joia Mare a Paștelui, atunci cand numai o minune le-a salvat viața. Un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane s-a produs in aceasta seara pe DN 1B, in afara localitatii Dealul Viei. „Din primele verificari efectuate la fata locului, un barbat de 40 de ani, care…

- Trei dintre romanii morti, marti, 20 martie 2018, intr-un cumplit accident petrecut in Olanda sunt din Caracal. Doi soti si inca o ruda a acestora si-au gasit sfarsitul in drum spre serviciu.

- Discount. Pe rafturi si printre rafturi spinzura afise in culori tipatoare, aducind la cunostinta publicului cumparator ca intre 1 si 8 martie Complexul acorda un discount de 10% la orice bon care depaseste un milion de lei. Mare afacere nu e.

- In urma cu putin timp in localitatea Pogoanele a avut loc un accident grav. O femeie in varsta de 70 ani a fost acrosata de un utilaj agricol (mama unui cunoscut profesor de la C.N. Mihai Eminescu). Victima este resuscitata de medicii de la Ambulanta.

- Un accident grav a avut loc in urma cu putin timp in localitatea Viisoara din Constanta. Un tanar de 18 ani a pierdut controlul volanului si s-a izbit violent de un alt autoturism, apoi s-a rasturnat peste acesta.

- Cum va fi vremea in 2018 și ce ne așteapta din punct de vedere meteorologic? Dupa ce am inceput anul 2018 cu temperaturi de primavara, iata ca vremea ne va da și ceva batai de cap. Caci, vorba aceea, iarna nu-i ca vara! Mai exact, Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie,…