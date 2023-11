Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav, luni dimineața, in județul Galați, dupa ce un microbuz a lovit un autoturism. Trei persoane au murit, iar opt au fost ranite. Autoritațile au activat planul roșu de intervenție Accidentul a avut loc pe DN25, intre Galați și Tecuci in localitatea Independența la ora 7.05. In zona, circulația…

- Trei persoane au decedat si opt au suferit diferite traumatisme, in urma unui accident produs luni dimineata intre un microbuz si un autoturism pe DN 25 Galati - Tecuci, in zona localitatii Independenta, judetul Galati.

- Trei persoane au decedat si opt au suferit diferite traumatisme, in urma unui accident produs luni dimineata intre un microbuz si un autoturism pe DN 25 Galati – Tecuci, in zona localitatii Independenta, judetul Galati. Potrivit Centrului Infotrafic, un microbuz de transport persoane a lovit un autoturism.…

- Un microbuz a fost implicat intr-un accident rutier luni dimineața in județul Galați, iar autoritațile au activat planul roșu de intervenție. Opt persoane au fost ranite, una fiind incarcerata.

- Accident teribil pe autostrada A1 la ieșirea spre localitatea Cisnadie. Potrivit primelor informații in accidentul a fost implicate șase autovehicule și opt persoane sunt ranite. A a fost activat planul roșu de intervenție. La fața locului sunt mobilizate doua echipaje SMURD dintre care unul cu medic,…

- Șase persoane, printre care și un copil, au fost ranite intr-un accident in care au fost implicate un autoturism și un microbuz produs luni dupa-amiaza intre localitatile Horia și Șiria, județul Arad. Potrivit ISU Arad, in accident au fost implicate opt persoane, doua din autoturism și șase din microbuz.…

- La fața locului, echipajele operative intervin cu o autospeciale de stingere, o autospeciala de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, o autospeciala de transport personal și victime multiple și 3 ambulanțe SAJ.

- Plan rosu de interventie activat in judetul Braila dupa ce un autocar cu peste 70 de pasageri a fost implicat intr-un grav accident intre localitatile Insuratei si Baraganu. 22 de persoane au fost ranite, un copil fiind printre cele in stare grava. Planul rosu de interventie a fost activat sambata in…