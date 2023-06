Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 12 ani a fost lovit, sambata, de o mașina condusa de un șofer in varsta de 28 de ani, care era drogat. Accidentul a avut loc in Targoviște, județul Dambovița.Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Targoviște au fost sesizați despre producerea unui accident rutier, pe raza…

- In dupa amiaza zilei de 21 iunie 2023, in jurul orei 16.10, polițiștii din Blaj au fost sesizați de o femeie din Blaj, cu privire la faptul ca fiul ei a fost victima unui accident rutier. Din primele cercetari, a rezultat faptul ca minorul in varsta de 14 ani, din Blaj, in timp ce se deplasa cu bicicleta,…

- A avut zile! Un biciclist din Darmanești, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a fost la un pas de moarte, joi dupa-amiaza. In timp ce se deplasa pe DN 72, pe raza comunei Darmanești, acesta a fost lovit de o mașina, condusa de o tanara din Ploiești, de 25 de ani. Atat, șoferița, cat și biciclistul…

- Motociclist ranit intr-un accident la Alba Iulia. A fost lovit de o mașina condusa de o tanara din Mihalț O tanara șoferița din Mihalț a lovit cu mașina un motociclist de 42 de ani, din Sighișoara. Potrivit IPJ Alba, la data de 21 mai 2023, in jurul orei 14.00, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului…

- Un copil in varsta de 7 ani și o femeie de 45 de ai au fost raniți, duminica, dupa ce mașina in care se aflau a a patruns pe sensul opus, apoi a parasit drumul, pe DN 59A, in județul Timiș. Și șoferul a fost ranit.Potrivit Poliției Timiș, un barbat in varsta de 48 de ani a condus mașina pe DN 59A,…

- O femeie de 29 de ani și un copil in varsta de 3 ani au fost raniți, vineri seara, intr-un accident intre trei mașini, produs pe DN2 Buzau-Focșani, la ieșirea din municipiul Ramnicu Sarat, județul Buzau.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2 Buzau-Focșani,…

- Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT grav in Neamț: Mașina condusa de acesta a lovit o femeie care statea in mijlocul drumului Șofer din Alba implicat intr-un ACCIDENT grav in Neamț: Mașina condusa de acesta a lovit o femeie care statea in mijlocul drumului Un accident rutier grav in care a fost…

- La ora 10.07, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un accident rutier pe strada Vrancei spre Bolotești: un autoturism intrat in coliziune cu un stalp. La solicitare s-au deplasat trei echipaje SAJ de urgența, unul tip C2 cu medic și doua echipaje tip B 2 cu asistent. La accident s-au identificat…