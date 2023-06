Stiri pe aceeasi tema

- „Din primele investigații, in accidentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Doua persoane au suferit leziuni, in prezent acordandu-li-se ingrijiri medicale la fața locului”, a transmis Biroul de Presa al Poliției Bihor.Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate…

- Accident grav de circulație in Oradea. Un copil a ajuns in coma la spital, iar mama sa a aramas incarcerata, dupa ce mașina in care se aflau s-a ciocnit frontal cu un alt autoturism. O a treia victima a suferit rani ușoare.

- Sase persoane au fost ranite, duminica dupa amiaza, intr-un accident rutier produs in judetul Mures, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal. Doua dintre victime au ramas incarcerate in autoturism. Toti cei sase raniti au fost preluati de catre echipajele medicale si dusi la spital, informeaza news.ro.

- In zorii zilei, la ora 03:15 , a avut loc un accident mortal in localitatea Schei, comuna Al. I Cuza. Au murit un adolescent de 15 ani si un tanar de 21 ani. Un alt adolescent de 17 ani a fost transportat in stare grava la Spitalul de Copii Sf. Maria Din cauza vitezei, un autoturism ocupat de cei trei…

- Grav accident de circulație, aseara, in județul Mureș. O mașina condusa de un bistrițean și una condusa de un brașovean au colizionat frontal. Barbatul din Bistrița se afla in stare grava la spital. Un grav accident de circulație a avut loc ieri, in județul Mureș, pe E60, intre localitațile Saschiz…

- Accident cumplit in Romania, județul Iași. Doi copii și tatal lor au fost loviți de camion pe trecerea de pietoni. Unul dintre copii a decedat. Al doilea copil și tatal sau au fost transportați la spital, scrie presa romana .

- Carambolul a avut loc pe o autostrada la 30 de km de Budapesta. Cinci camioane și 37 de masini s-au ciocnit. Traficul a fost blocat ore-n sir. Un om a murit, alți 39 au fost raniti. Printre ei sunt si trei romani, potrivit MAE. Atenție, sunt imagini cu impact emoțional!

- Un copil in varsta de circa 4 ani a fost lovit, vineri dupa-amiaza, de un tren in zona Lipanesti, victima fiind transportata la spital in stare de constienta, informeaza Agerpres.Conform Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, politistii din cadrul Serviciului Judetean de Politie Transporturi…