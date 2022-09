Accidentul a avut loc vineri, in jurul orei 13:00, cand o autospeciala de poliție, la volanul careia se afla un agent de poliție din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 7 Darabani, a fost lovita in partea din spate de un autoturism.In urma impactului autospeciala s-a rasturnat, din fericire polițistul nu a fost ranit, potrivit monitorulbt.ro La volanului mașinii se afla un barbat de 45 de ani din orașul Saveni, care avea alcoolemie de 1,14 mg/ l in aerul expirat.Autospeciala de poliție staționa regulamentar, in afara parții carosabile, pe partea dreapta a D.J.282 (direcția de deplasare Coțușca…