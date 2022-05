Stiri pe aceeasi tema

Un autocamion si doua autoturisme au fost implicate vineri seara intr-un accident pe DN 1C Satu Mare - Baia Mare, in zona localitatii Seini, judetul Maramures, unul dintre soferi decedand.

- Un accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme s-a produs luni, in jurul orei 15:20, pe DN1B, la intersectia cu DJ 149 (Conduratu). Cele 4 autoturisme au fost grav avariate, iar o persoana a fost ranita si a avut nevoie de ingrijiri medicale. Accidentul s-a produs pe…

- Un adolescent beat si fara permis a intrat cu masina intr-un copac si apoi intr-un stalp de pe marginea drumului in Bailesti, judetul Dolj. Accidentul care a avut loc sambata noapte a fost suprins de camerele de supraveghere.

Salvatorii de la ISU Cluj au fost solicitați in aceasta dimineața la o intervenție in cazul unui accident rutier dintre un microbuz și un autovehicul produs in localitatea Jucu de Mijloc.

Un barbat a fost retinut de procuririi gorjeni dupa a injunghiat o persoana intr-un club, cu un briceag, iar victima are nevoie de peste 40 de zile de ingrijiri medicale, potrivit news.ro.

Doua femei au fost ranite, vineri, in accidentul rutier produs la Baltatesti, pe drumul national DN 15G, in care au fost implicate sase autoturisme, potrivit Agerpres.

- Un barbat din Hunedoara a fost trimis in judecata de procurori, dupa ce si-a injunghiat tatal, evenimentul avand loc la inceputul acestui an. Victima a avut nevoie de aproximativ o luna de ingrijiri medicale. Parchetul de pe langa Tribunalul Hunedoara a anuntat, miercuri, ca procurorii au finalizat…