Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Capitala al autostrazii Pitesti Bucuresti, la km 28, in zona localitatii Bolintin Vale, a avut loc un accident rutier grav in care au fost implicate o motocicleta si un autoturism.Traficul este intrerupt atat…

- "Pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, la kilometrul 36, pe sensul catre Capitala traficul se desfasoara ingreunat, doar pe banda de urgenta, din cauza unei tamponari in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism", anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.…

- Planul roșu de intervenție a fost declanșat la Satu Mare dupa o coliziune intre doua autobuze. Opt persoane au fost ranite, dintre care doua sunt in stare grava. Inspectoratul pentru Situații de Urgența Satu Mare au dispus declanșarea Planului roșu de intervenție in urma unui accident rutier intre doua…

- Politistii au retinut un suspect invinuit de incendierea celor opt masini din Bucuresti, acesta fiind un barbat in varsta de 45 de ani. ISU Bucuresti - Ilfov a intervenit in noaptea de 31 martie spre 1 aprilie, in mod succesiv, in decurs de mai putin de o ora, pentru stingerea unor incendii…

- Piromanul din Capitala nu na fost inca prins, insa polițiștii incearca sa dea de urma acestuia. La finalul saptamanii trecute, acesta a incendiat opt mașini. Acum, detalii noi despre acesta ies la iveala. Doi martori au povestit ca piromanul le-a cerut motorina, afirmand ca a ramas fara combustibil. …

- Doua persoane au murit si patru au fost ranite, duminica, in municipiul Baia Mare intr-un accident rutier dupa o coliziune intre doua autoturisme, informeaza MEDIAFAX. Purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, a declarat, duminica ca soferul unuia dintre cele doua autoturisme implicate…

- Un accident rutier s-a produs duminica dupa-masa in dreptul localitații clujene Morlaca. Un TIR s-a rasturnat și a surprins, parțial, un autoturism sub el. Pentru a evita impactul cu mastodontul rasturnat, conducatorul unui alt autoturism a tras de volan și a ieșit in afara parții carosabile. Polițiștii…

- Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Banat” al judetului Timis, sambata seara a avut loc un grav accident de circulatie, la sase kilometri de municipiul Lugoj, intre localitatile Gavojdoa si Lugojel, pe DN6- E70. ”In accident sunt implicate trei autoturisme si zece persoane,…