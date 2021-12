Accident în ziua de Crăciun, provocat de un tânăr de 20 de ani, din Ocna Mureș, care s-a urcat beat la volan Accident in ziua de Craciun, provocat de un tanar de 20 de ani, din Ocna Mureș, care s-a urcat beat la volan Un tanar de 20 de ani, din Ocna Mureș, s-a urcat baut la volan și a provocat un accident, chiar in ziua de Craciun. La data de 25 decembrie 2021, in jurul orei 23.00, polițiștii din Ocna Mureș, au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca, pe strada Lunga din Ocna Mureș a […] Citește Accident in ziua de Craciun, provocat de un tanar de 20 de ani, din Ocna Mureș, care s-a urcat beat la volan in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O patrula din cadrul Poliției Orașului Liteni a oprit pentru control pe strada Zavoiului din localitate autoturismul condus de un localnic de 27 de ani. In urma verificarilor efectuate de polițiști in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul de 27 de ani nu poseda permis de conducere pentru…

- In seara de duminica, 5 decembrie, la ora 20.15, polițiștii din Vișeu de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe D.N. 18, in localitatea Moisei. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de catre un tanar de 23…

- Un barbat de 42 de ani din comuna Slobozia Bradului, judetul Vrancea s-a urcat beat la volan, a provocat un accident rutier in urma caruia o persoana si-a pierdut viata si a fugit de la locul accidentului fiind prins cateva ore mai tarziu. Potrivit IPJ Vrancea, politistii Biroului Rutier Focsani…

- Tanar ranit in urma unui accident provocat la Ocna Mureș de un șofer in varsta de 21 de ani, care s-a urcat baut la volan Un tanar a fost ranit dupa ce autoturismul in care se afla, condus de un alt tanar, baut, a lovit 2 mașini parcate pe o strada din Ocna Mureș. Potrivit unui comunicat al IPJ Alba,…

- Tanar din Alba, beat la volan in Miercurea Sibiului: Cu ce alcoolemie a fost depistat de polițiști Tanar din Alba, beat la volan in Miercurea Sibiului: Cu ce alcoolemie a fost depistat de polițiști La data de 7 noiembrie 2021, in jurul orei 00:15, pe DN 1, in localitatea Miercurea Sibiului, polițiștii…

- ACCIDENT la Ocna Mureș: Doua persoane ranite dupa ce doua mașini s-au lovit, pe o strada din oraș O femeie și un tanar au fost raniți intr-un accident rutier petrecut la Ocna Mureș. Mașina in care se aflau a fost lovita de un autoturism condus de un tanar de 19 ani. Potrivit IPJ Alba, sambata, in jurul…

- Accident langa Sebeș. Un tanar de 18 ani a fost lovit de o mașina in timp ce circula pe marginea drumului Un tanar de 18 ani a ajuns la spital, dupa ce a fost lovit de o mașina condusa de un alt tanar. Potrivit polițiștilor, accidentul s-a produs la data de 18 octombrie 2021, in jurul orei 23.50, pe…

- Barbat de 56 de ani, din comuna Meteș, prins alcoolizat la volan: S-a ales cu dosar penal Barbat de 56 de ani, din comuna Meteș, prins alcoolizat la volan: S-a ales cu dosar penal La data de 2 octombrie 2021, in jurul orei 10,45, polițiștii rutieri din Ocna Mureș au depistat un barbat de 56 de ani,…