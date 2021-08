Accident în Vidrasău Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș au fost solicitați sa intervina duminica, 8 august, pentru a asigura masurile PSI in urma unui accident rutier produs pe strada Florilor din Vidrasau, soldat cu ruperea unei conducte de gaz metan. "Un autoturism a intrat in gardul unei locuințe și intr-un contor de gaz, nu sunt victime … Post-ul Accident in Vidrasau apare prima data in Stiri... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

