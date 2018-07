Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier violent a avut loc, in aceasta dimineața, pe unul dintre cele mai circulate drumuri din țara, DN7 Deva – Arad. Șapte persoane, printre care și doi copii, au fost ranite. Potrivit zhd.ro, doua autoturisme s-au ciocnit, in zona localitații Leșnic de pe Drumul Național 7 Deva – Arad,…

- Un accident rutier a avut loc, astazi, la pranz, la intrarea in Mandruloc dinspre Arad. Un Volkswagen și un Opel Astra au fost implicate. Traficul se desfașoara cu greutate, scrie aradon.ro. Din primele informații, cele doua mașini au intrat in coliziune. Nimeni nu a fost ranit grav, insa șoferița care…

- Un accident rutier violent a avut loc, in aceasta dimineața, pe DN7, pe direcția spre Lipova, județul Arad. UN motociclist s-a izbit de un microbuz, doua persoane au ajuns la spital, scrie arq.ro. Un tanar care conducea o motocicleta Honda, insoșit de o tanara, a intrat intr-o curba periculoasa, a derapat…

- Cinci persoane au fost ranite si un autoturism a fost cuprins de flacari, fiind distrus in totalitate, dupa ce doua masini s-au tamponat pe DN7, in aceasta dimineața, in judetul Hunedoara. Conform hunedoaralibera.ro, accidentul s-a produs in jurul orei 8.30, atunci cand, un barbat care se indrepta dinspre…

- Un accident rutier a avut loc, aseara, pe DN79A, intre localitațile aradene Bocsig și Ineu. Doua persoane au fost ranite, scrie aradon.ro. Doua mașini s-au ciocnit pe drumul național, iar ca urmare doua persoane dintr-unul dintre autoturisme au ramas inarcerate. La fața locului au ajuns mai multe echipe…

- Impact puternic in urma cu mai putin de o ora pe o sosea din vestul tarii, intre un autotren si o masina. Potrivit aradon.ro, incidentul a avut loc in jurul orei 13.20, in localitatea Mandruloc din judetul Arad, pe DN 7. In urma coliziunii, autoturismul marca Renault cu numere de Austria a ajuns in…

- Accident grav pe o șosea din vestul tarii, in aceasta dupa-amiaza. Un barbat a suferit mai multe rani dupa ce a pierdut controlul volanului si a iesit in decor, pe drumul care leaga localitatile Siria si Horia din judetul Arad, transmite newsar.ro. Viteza excesiva a fost cea care a condus la producerea…

- O femeie si doi copii au fost raniti, in aceasta dimineata, intr-un accident de circulatie petrecut in Arad. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean ... The post O femeie si doi copii, raniti intr-un accident rutier petrecut in vestul tarii! Autorul a parasit locul faptei…