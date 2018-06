Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorii auto sunt sfatuiți sa circule prudent pe autostrada A1, in zona localitații Simeria. Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri informeaza ca in zona s-au impus restricții de circulație in vederea repararii unui element deteriorat. „Echipele Secției Autostrazi vor…

- Trei TIR-uri, unul incarcat cu materiale textile, altul cu ambalaje din plastic si al treilea gol, s-au ciocnit luni pe DN7, in localitatea argeseana Cotmeana. O persoana a fost ranita, iar traficul este blocat, transmite Mediafax.Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN7 (E81) Pitesti – Ramnicu…

- Un nou accident mortal a avut loc astazi pe soselele din vestul tarii. Un barbat si-a pierdut viata dupa o coliziune dintre un autoturism si un camion, scrie zhd.ro. Incidentul s-a petrecut pe DN 76, in localitatea hunedoreana Tarnava de Cris, din apropierea municipiului Brad. „La fața locului, echipajele…

- Accident in lanț in Dambovița. Impactul, in care au fost implicate cinci mașini, a avut loc pe DN 72 Targoviste – Gaesti, in localitatea Viisoara, judetul Dambovita. (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar) Pana in acest moment, doua persoane au fost transportate la…

- Accident grav pe o șosea din vestul tarii, in aceasta dupa-amiaza. Un barbat a suferit mai multe rani dupa ce a pierdut controlul volanului si a iesit in decor, pe drumul care leaga localitatile Siria si Horia din judetul Arad, transmite newsar.ro. Viteza excesiva a fost cea care a condus la producerea…

- Zeci de persoane au trecut prin momente de panica. Un tren Inter Regio cu opt vagoane de calatori și un tren de marfa cu 42 de vagoane au fost aproape de coliziune ieri la 30 de kilometri de Arad, in Pauliș, scrie aradon.ro. Mecanicul trenului de transport marfa nu a observat culoarea roșie a semaforului,…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de iarna, marti dimineata, in cea mai mare parte a tarii. Pe unele artere nationale traficul a fost ingreunat dupa ce mai multe autovehicule au derapat, iar in unele judete mai sunt drumuri cu circulatie ingreunata din cauza inundatiilor. De asemenea, unsprezece…

- Circulatia rutiera va fi restrictionata miercuri pe autostrada A1 Deva – Sibiu pana in jurul orei 18.00, pentru asfaltarea gropilor de pe partea carosabila a benzii 1 si pe banda de urgenta. Pana la ora 16.00 va fi restrictionat traficul si pe autostrada A1 Bucuresti – Pitesti, precum si pe A2 Bucuresti…