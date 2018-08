Stiri pe aceeasi tema

- Opt persoane au fost ranite, duminica, dupa ce trei masini s-au ciocnit pe Autostrada Sibiu – Orastie, in dreptul municipiului Sibiu. Traficul pe benzile 1 si 2 este blocat.Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme a avut loc, duminica, pe Autostrada Sibiu – Orastie, in…

- Sapte persoane au fost implicate, sambata seara, intr-un accident rutier care s-a produs intre doua autoturisme, pe drumul dintre Ineu si Bocsig, trei victime fiind transportate la spital, au informat...

- Un accident rutier a avut loc, astazi, la pranz, la intrarea in Mandruloc dinspre Arad. Un Volkswagen și un Opel Astra au fost implicate. Traficul se desfașoara cu greutate, scrie aradon.ro. Din primele informații, cele doua mașini au intrat in coliziune. Nimeni nu a fost ranit grav, insa șoferița care…

- Accident grav in aceasta dimineata, in vestul tarii. In urma impactului dintre un autoturism si un TIR, un barbat in varsta de 50 de ani a fost grav ranit, fiind transportat de urgenta la spital. Soferul masinii marca Peugeot se afla pe DN6, pe centura ocolitoare a localitatii Domasnea, atunci cand…

- Cinci persoane au fost ranite si un autoturism a fost cuprins de flacari, fiind distrus in totalitate, dupa ce doua masini s-au tamponat pe DN7, in aceasta dimineața, in judetul Hunedoara. Conform hunedoaralibera.ro, accidentul s-a produs in jurul orei 8.30, atunci cand, un barbat care se indrepta dinspre…

- Un accident rutier a avut loc, aseara, pe DN79A, intre localitațile aradene Bocsig și Ineu. Doua persoane au fost ranite, scrie aradon.ro. Doua mașini s-au ciocnit pe drumul național, iar ca urmare doua persoane dintr-unul dintre autoturisme au ramas inarcerate. La fața locului au ajuns mai multe echipe…

Doua autoturisme au fost implicate in aceasta dupa-amiaza intr-un accident de circulatie petrecut la intrarea in Ineu, in apropiere de fabrica Delphi.