Accident in Vama. Microbuz rasturnat (Foto) Un accident de circulatie a avut loc astazi, 25 august in localitatea Vama. Un microbuz s-a rasturnat. Imagini cu accidentul au fost postate pe pagina de Facebook ai celor de la DriversSM. Nu se cunosc circumstantele in care s-a produs accidentul. Vom reveni cu detalii. Sursa foto: DrversSM Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

Sursa articol: satmareanul.net

