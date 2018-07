Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii ajunși la fața locului, din primele verificari, au constatat ca, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 51 de ani, a incercat sa efectueze ... The post Accident extrem de grav. O persoana a murit, iar alte sase au fost ranite appeared first on Renasterea banateana .

- Un grav accident de circulație, soldat cu un mort și șase raniți, a avut loc în aceasta dupa-amiaza, pe Drumul Județean (DJ 687), cel care face legatura între municipiile Deva și Hunedoara.

- O autotutilitara si un TIR s-au ciocnit, miercuri seara, pe DN 2H, in localitatea Milisauti. Trei dintre victime au fost incarcerate si a fost nevoie de interventia pompierior pentru scoaterea din autovehicul. Una dintre victime a fost preluata de o ambulanta care trecea prin zona,…

- Un fost prefect al judetelor Sibiu si Neamt, Ilie Mitea, a murit in noaptea de joi spre vineri, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un autoturism intrat pe contrasens pentru a depasi un TIR, in judetul Valcea. In total, in accident au murit doua persoane, iar trei au fost ranite.

- Actualizare: Din informatiile de ultima ora una dintre victime a decedat. Accident grav la Seini la iesirea spre Sabisa in urma cu cateva minute. Doua persoane ranite in urma impactului. O mașina a fost facuta praf. Politistii au fost sesizati ca la Seini a avut loc un accident de circulatie grav, in urma cu cateva minute,…

- UPDATE: Doua persoane au murit si alte patru sunt ranite, intre care doua grav, dupa ce o masina a intrat pe contrasens duminica, pe Drumul National 1, la iesirea din Codlea, judetul Brasov, si s-a izbit de alta. Doua autoturisme s-au ciocnit, duminica, pe DN1, in judetul Brasov, in urma incidentului…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata seara, in localitatea Varias din judetul Timis, soldat cu un mort si sase raniti, dupa ce un microbuz de transport persoane s-a ciocnit cu o masina.

- Circulatia rutiera s-a reluat in conditii normale pe ambele sensuri, marti seara, pe autostrada A1 Bucuresti - Pitesti, dupa ce a fost blocata in urma unui accident in care o persoana a murit si alte doua...