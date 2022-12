Accident în Turda, pe strada Câmpiei (UPDATE) Un accident s-a produs in urma cu puțin timp, pe strada Campiei din Turda, dupa o neatenție in trafic, urmata de o tamponare fața-spate. Accidentul s-a produs in apropiere de intrarea dinspre Poiana spre Kaufland/FunShop Park. Din cate se pare, este vorba doar despre pagube materiale, fara victime. Vom reveni cu amanunte, daca cei de [...] Articolul Accident in Turda, pe strada Campiei (UPDATE) apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

