Accident în Timișoara provocat de un șofer beat, fără permis și cu numerele mașinii expirate. „Nu știu cum a fost” Un șofer fara permis și baut a provocat, vineri seara, un accident in Timișoara. In plus, circula cu o mașina care avea numerele de inmatriculare expirate de doi ani, informeaza Digi 24 . Dupa accident, polițiștii l-au testat pe șoferul vinovat, descoperind ca avea o alcoolemie de 0,80 g/l alcool pur in aerul expirat. Chestionat de polițiști cum a condus mașina care avea numerele de inmatriculare expirate de doi ani, barbatul a raspuns: „N-am știut”. Șoferul vinovat de producerea accidentului a fost intrebat apoi de oamenii legii daca are permis de conducere. „N-am”, a declarat scurt șoferul vinovat.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

