- Un barbat, in varsta de 91 de ani, a condus un autoturism pe DJ 595 A, dinspre Ghilad inspre Deta, iar la un moment dat, ar fi intrat in coliziune cu o autoutilitara ce se afla staționata pe partea dreapta a parții carosabile. In urma impactului, a rezultat decesul barbatului, in varsta de 91 de ani…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit in aceasta dimineața la un accident rutier petrecut pe raza localitații Poieni. In accident a fost implicat un singur autoturism, insa din fericire nu au existat victime incarcerate. ”Doi barbați au primit ingrijiri medicale din partea paramedicilor…

- Tragedie in Bistrița-Nasaud! Un șofer drogat a omorat un barbat, vineri seara. Acesta a fost lovit cu mașina și s-a stins din viața, in cele din urma. Tanarul care conducea in localitatea Ilișua are 28 de ani și a fost testat cu aparatul drugtest. Rezultatul a fost pozitiv.

- Un accident grav a avut loc joi dupa-amiaza, 28 septembrie, intr-o comuna din județul Timiș. Un șofer a pierdut controlul asupra volanului autoturismului pe care il conducea și a intrat intr-un grup de persoane care se afla pe trotuar. Ce informații se cunosc pana la momentul redactarii acestui articol.…

- Accident teribil pe o sosea din Timis, in urma caruia un biciclist s-a ales cu ambele picioare rupte dupa un impact violent cu un motociclist.... The post Video | Impact violent intre un motociclist și un biciclist care a intrat pe contransens. Ambii barbați au fpst raniți appeared first on Special…

- Un groaznic accident a avut loc pe o șosea din Suceava! Mașina in care se aflau doi barbați s-a izbit violent de un TIR care era parcat. In urma impactului, unul dintre barbați a murit, iar celalalt a fost grav ranit.

- La nici 8 zile de la tragedia din 2 Mai, Romania asista la un nou moment dramatic. Din pacate asistam la o noua drama in Romania, in urma careia trei tineri au murit in accident, uciși de un șofer beat de 19 ani. Se repeta tragedia de la 2 Mai, de data asta in județul […] The post O noua drama in Romania:…