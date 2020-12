Stiri pe aceeasi tema

- Doua autospeciale, un echipaj SMURD și unul SAJ au fost alertate in jurul orei 9.10, ca urmare a ieșirii in afara parții carosabile a unui autoturism, la ieșirea din localitatea Apahida spre Corpadea.Pompierii au gasit la locul accidentului un barbat incarcerat, in varsta de cca 50 de ani, in stare…

- Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore, in Timiș, a fost de 442 din care in Timișoara –179, Lugoj – 37, Buziaș -12, Ciacova -48, Deta-4, Faget -3, Gataia -20, Recaș -4, Sannicolau Mare – 6, Banloc -3, Beba Veche -1,Becicherecu Mic-3, Biled-2, Birda -1, Boldur-1, Carpiniș -3,…

- Potrivit instituției Prefectului județului Timiș, Sambata dimineața, localitațile cu rata de infectare pe ultimele 14 zile peste 3/1000 locuitori erau: Timișoara – 5,26; Buziaș – 3,96; Ciacova – 4,56; Recaș – 3,30; Sannicolau Mare -6,44; Banloc – 3,85; Becicherecu Mic -5,62; Bethausen – 3,83 ; Biled…

- Un barbat care circula cu alcoolemie record s-a pierdut controlul volanului, pe Autostrada Soarelui, a trecut prin balizajul ce separa sensurile, a patruns pe contrasens și s-a rasturnat. Prima analiza de sange a aratat o alcoolemie de 3,15 mg/.litru, informeaza Mediafax.Barbatul beat și fara…

- Un biciclist a fugit de la locul accidentului, dupa ce a fost lovit de o mașina. Barbatul aflat pe bicicleta a fost accidentat sambata seara, pe raza localitații Gugești. Conform martorilor, accidentul a fost anunțat la 112 in jurul orei 19.45. La fața locului a fost prezent un echipaj al Poliției și…

- Un tanar de 30 de ani a ajuns cu mașina in parapetul de pe marginea șoselei, dupa ce nu s-a ispravit cu controlul volanului. Accidentul a avut loc la data de 13 octombrie, in jurul orelor 17.45, pe traseul național Balți-Sarateni, la ieșirea din localitatea Saratenii Vechi, raionul Telenești. Iformația…

- Pompierii de la ISU Timiș au fost solicitați sa intervina, astazi, la ora 16,33, la un accident rutier pe drumul județean DJ592, intre localitațile Chevereșu Mare și Albina. O Dacia a lovit violent din spate mașina aflata in fața sa. In cele doua autoturisme se aflau trei adulți și un minor. In urma…

- Ziarul Unirea FOTO| ACCIDENT RUTIER in Alba Iulia: Un șofer beat a pierdut controlul volanului și a intrat in coliziune cu un autoturism pe contrasens. Conducatorii auto au ajuns la spital Un accident rutier a avut loc luni noapte, in jurul orei 01:00, in Municipiul Alba Iulia, in zona Micești. Un șofer…