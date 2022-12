Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 42 de ani, care conducea un autoturism pe drumul judetean DJ592, in noaptea de duminica spre luni, a ramas suspendat intr-un sens giratoriu din localitatea Mosnita Noua, dupa ce a pierdut controlul volanului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Diverse marfuri, fara documente ce atesta proveniența sau originea acestora au fost depistate astazi dimineața, in regiunea satului Copanca, raionul Caușeni. Un echipaj al Echipelor Mobile ale Serviciului Vamal a stopat pentru efectuarea controlului in linia a doua, un mijloc de transport de model „Nissan…

- Un barbat din Timiș care bause dis de dimineața s-a urcat apoi la volan și a ajuns cu mașina intr-un rau. „La data de 5 noiembrie, in jurul orei 09:00, polițiștii Orașului Faget au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca in localitatea Branești, din județul Timiș, un autoturism, condus…

- Polițiștii Orașului Faget au fost sesizați sambata, 5 noiembrie, in jurul orei 9, prin apel 112, cu privire la faptul ca in localitatea Branești un autoturism, condus de un barbat, in varsta de 30 de ani, ar fi plonjat in raul care traverseaza localitatea. “Ajunși la fața locului, polițiștii…

- Accident de circulație, luni, in Calacea, județul Timiș. Doua persoane au ajuns la spital dupa ce un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina intr-un stalp. Barbatul, in varsta de 34 de ani, era sub influența drogurilor și nu avea nici permis de conducere, iar mașina este neinmatriculata,…

- Accident de circulație astazi, pe o șosea din Timiș, in urma caruia doua persoane au ajuns la spital. „Un barbat, in varsta de 34 de ani, a condus un autoturism pe DJ 693 dinspre Orțișoara catre Barateaz, iar in localitatea Calacea, intr-o curba periculoasa la dreapta, a pierdut controlul direcției…

- Echipajele de urgența au fost solicitate sa intervina, printr-un apel la 112 efectuat puțin inainte de miezul zilei, la un accident rutier produs in Lugoj. In coliziune au fost implicate o mașina și o duba aflate in tranzit, dar și o mașina parcata la marginea drumului. „La fața locului s-au deplasat…

- Un șofer a fost lovit mortal de un TIR dupa ce s-a dat jos din masina pe banda de urgenta. Accidentul a avut loc pe autostrada A1 Deva-Nadlac, la kilometrul 507, pe sensul catre Nadlac, in zona localitații Orțisoara, județul Timiș.