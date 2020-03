Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane, intre care un copil de 4 ani, au ajuns, duminica la pranz, la spital, dupa ce mașina in care erau a fost spulberata de un șofer care facea o depașire neregulamentara in Iași.Accidentul a avut loc in comuna Mogoșești, in jurul pranzului, potrivit Mediafax.ro. Citește…

- Un tanar de 24 de ani, aflat sub influența bauturilor alcoolice și fara a poseda permis de conducere a fost depistat de polițiștii de la Sanandrei…. la volan… In 12 februarie, polițiștii au depistat un barbat de 24 de ani, ce a condus un autoturism aflandu-se sub influența bauturilor alcoolice și fara…

- Tragedie pe o șosea din Timiș. Un accident extrem de grav a avut loc, azi dupa-amiaza, in urma caruia trei persoane au fost grav ranite, iar o femeie și-a pierdut viața. Accidentul s-a petrecut la intrarea in localitatea Berini. Un barbat in varsta de 75 de ani conducea dinspre Tormac, iar la un moment…

- Un accident s-a produs in aceasta seara pe bulevardul Take Ionescu, aproape de intersecția cu strada Nicu Filipescu. Din primele informații, unui șofer care circula dinspre piața Badea Carțan spre Punctele Cardinale i s-ar fi facut rau la volan, a pierdut controlul mașinii și a lovit mai multe mașini…

- Accident rutier, azi-dimineața, produs de un barbat baut, pe un drum din Timiș. O persoana a fost ranita și transportata la spital, in urma coliziunii dintre doua autoturisme. Incidentul a avut loc pe DJ 684, in apropiere de localitatea Curtea. Un șofer in varsta de 54 de ani nu s-a oprit la intersecția…

- Zi neagra pe șoselele din Timiș. Un nou accident mortal a avut loc in ziua de Craciun, dupa ce, tot astazi, un om a decedat și alte 9 persoane au fost ranite, intr-un incident ce a avut loc intre Remetea Mare și Bucovaț. La Orțișoara, de aceasta data, un barbat a murit, in urma unei […] Articolul Accident…

- Accident grav, in ziua de Craciun, in Timiș. Din primele informații, un om a murit si mai multe persoane au fost ranite, intre care patru copii, in urma incidentului care a avut loc intre localitațile Remetea Mare și Bucovaț. Accidentul s-a produs in jurul orei 12.40. La fața locului a fost solicitat…

- Ceața densa le da batai de cap șoferilor. Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in Timiș. Doua auturisme s-au ciocnit la ieșirea din Lovrin, dinspre Șandra, la trecerea de cale ferata. Cele doua mașini veneau circulau pe DN6, dinspre Șandra. Una dintre ele transporta valori, sume de…