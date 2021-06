Stiri pe aceeasi tema

- Doua mașini au fost distruse The post FOTO | Accident spectaculos in Luduș! Barbat ranit dupa ce s-a rasturnat cu mașina appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: FOTO | Accident spectaculos in Luduș! Barbat ranit dupa ce s-a rasturnat cu mașina Credit autor: L A. Source

- Un barbat din județul Mureș a fost identificat și reținut pentru 24 de ore, de catre The post Barbat din Mureș, reținut pentru furt calificat appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Barbat din Mureș, reținut pentru furt calificat Credit autor: Rodica Muresan. Source

- Prejudiciul cauzat este de aproximativ 1.000 de lei The post Barbat din Tarnaveni retinut dupa ce a furat doua motocositoare dintr-un garaj appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Barbat din Tarnaveni retinut dupa ce a furat doua motocositoare dintr-un garaj Credit autor: L A. Source

- Polițiștii au pus in aplicare 8 mandate de percheziție in județul Mureș The post 5 barbati in arest dupa ce au jefuit o firma! L-au legat si batut pe un angajat al societatii appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: 5 barbati in arest dupa ce au jefuit o firma! L-au legat si batut pe…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Tarnaveni au fost sesizați vineri, 7 mai, in juurl orei 20.00, prin apel 112, de catre personalul medical din cadrul unei unitați medicale din localitate, despre faptul ca o pacienta s-ar fi aruncat de la etajul cladirii unde se afla internata."La fața locului…

- Cercetarile sunt continuate in vederea stabilirii tuturor imprejurarilor producerii incidentului The post Accident in Targu Mures intre o motocicleta si o masina! Motociclistul a fost ranit si a ajuns la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Accident in Targu Mures intre o…

- In ultimele 24 de ore, pana in aceasta dimineața la ora 08:00, pompierii mureșeni The post ISU Mureș: 62 de intervenții, printre care și doua accidente! O femeie, ranita grav a fost dusa la spital appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: ISU Mureș: 62 de intervenții, printre care și…