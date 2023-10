ACCIDENT în Șomcutu Mic, impact între două mașini – FOTO Un accident rutier a avut loc, in aceasta seara, in localitatea Șomcutu Mic. Din primele informații, in accident au fost implicate doua autoturisme, insa din fericire nu au rezultat victime. In urma apelului la 112, la fața locului au intervenit de urgența pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej cu o autospeciala cu modul de descarcerare. Pompierii au asigurat masuri specifice de prevenire și stingere a incendiilor, ca urmare a accidentului. Articolul ACCIDENT in Șomcutu Mic, impact intre doua mașini – FOTO apare prima data in Dej24.ro . Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

