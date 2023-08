Stiri pe aceeasi tema

- Trafic dirijat pe DN10, in Cislau, in urma unui accident rutier. Potrivit IPJ Buzau, este vorba despre o coliziune intre patru autovehicule. Sunt evaluate medical patru persoane. Revenim cu detalii! Articolul Accident in Cislau apare prima data in Opinia Buzau .

- Trafic dirijat pe DN2-E85, in Oreavul, in urma unui accident rutier. Din primele date se pare ca este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule. O persoana este evaluata medical. Revenim cu detalii! Articolul Accident in Oreavul apare prima data in Opinia Buzau .

- Trafic dirijat pe DN2-E85, in localitatea Oreavul, in urma unui accident rutier. Din primele date se pare ca este vorba despre o coliziune intre un autovehicul și un camion de mare tonaj. O persoana este incarcerata. Revenim cu detalii! Articolul Accident pe DN2-E85! O persoana incarcerata apare prima…

- Trafic dirijat pe DN2B, in localitatea Cilibia, in urma unui accident rutier. Potrivit IPJ Buzau este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule. Doua persoane sunt evaluate medical. Revenim cu detalii! Articolul Accident in Cilibia apare prima data in Opinia Buzau .

- Trafic dirijat in localitatea Magura. Potrivit IPJ Buzau este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule, iar o persoana are nevoie de ingrijiri medicale. Revenim cu detalii! Articolul Accident in Magura apare prima data in Opinia Buzau .

- Trafic dirijat la intersecția Calea Eroilor cu Șoseaua Nordului, in urma unui accident. Potrivit IPJ Buzau este vorba despre o coliziune intre doua autovehicule. Revenim cu detalii! Articolul Accident pe Calea Eroilor apare prima data in Opinia Buzau .

- Trafic dirijat pe DJ203K, in Sapoca, in urma unui accident rutier. Biroul de presa al IPJ informeaza ca este vorba despre o coliziune intre un autovehicul și o motocicleta. Revenim cu detalii! Articolul Accident in Sapoca apare prima data in Opinia Buzau .