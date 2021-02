Accident în Șintereag! Două victime, după ce o mașină a intrat într-un cap de pod Accident rutier pe DN 17, la Șintereag, duminica dupa-amiaza, unde un autoturism a intrat intr-un cap de pod! Șoferul, dar și un minor in varsta de 12 ani au ajuns la spital pentru mai multe investigații medicale. Un autoturism a intrat in coliziune cu un cap de pod, in localitatea Șintereag, pe DN 17, in care au fost implicate doua persoane. Au intervenit un echipaj de prim ajutor SMURD, un echipaj de pompieri și un echipaj TIM, care au gasit victimele conștiente, cooperante. Ambele victime – un barbat și un copil in varsta de 12 ani – au fost transportate la spital pentru investigații medicale… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

