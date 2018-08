Stiri pe aceeasi tema

- Doi copii și patru adulți au fost raniți in aceasta seara, in urma unui accident intre doua mașini produs pe DNE. 578, in județul Harghita, dupa ce un șofer neatent a patruns pe contrasens, din cauza ca nu a fost atent in timp ce conducea, transmite corespondentul MEDIAFAX. Reprezentanții Inspectoratului…

- Un grav accident produs vineri seara la Vicovu de Sus s-a soldat cu ranirea a doi tineri aflați intr-o mașina, dupa ce un șofer baut a intrat pe contrasens și a izbit frontal autoturismul celor doi.Impactul s-a produs in jurul orei 21.00 pe strada Calea Bucovinei din orașul Vicovu de Sus. In timp ...

- O femeie a fost ranita, duminica dimineața, intr-un accident rutier care s-a produs pe strada Frunzișului, varianta Zorilor – Manaștur din Cluj-Napoca. Un autoturism BMW, care circula pe sensul de urcare, a derapat din cauza vitezei, a patruns pe contrasens și a lovit violent un autovehicul Volkswagen.…

- Drumul national 11 este blocat luni dupa-amiaza, la iesirea din Barlad spre Podu Turcului, in urma unui accident rutier produs de o femeie in varsta de 51 de ani din municipiu, care a si ramas incarcerata in autoturism, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. Potrivit…

- Un barbat in varsta de 70 de ani este cercetat penal dupa ce, in timp conducea fara permis si sub influenta alcoolului un autoturism, in comuna Putineiu, nu a acordat prioritate de trecere unei alte masini s...

- Doi tineri din Alba au fost raniți intr-un accident care a avut loc duminica, 17 iunie, in jurul orei 16,00 pe DN 14, la iesire din Copsa Mica spre Medias. Potrivit IPJ Sibiu, un sofer de 61 de ani, Medias, in timp ce conducea autoturismul dinspre Sibiu, pe fondul neatentiei in conducere, a patruns…

- Patru persoane, intre care un copil, au fost ranite grav, sambata dimineata, in urma unui accident produs in Sibiu, de un sofer baut, care a pierdut controlul volanului si a lovit un vehicul care circula regulamentar din sens opus, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Marți seara, in jurul orei 19:30, pe strada Oasului din Cluj-Napoca, s-a produs o coliziune intre un autovehicul si o motocicleta. In urma impactului, motociclistul, un barbat, in varsta de 32 de ani, din Cluj-Napoca, a decedat. Autovehiculul era condus de catre o femeie, de circa 30 de ani, din Cluj-Napoca,…