Accident în Sâncraiu de Mureș Miercuri, 25 august, pe strada Salciilor din Sancraiu de Mureș a avut loc un accident rutier, cu implicarea a trei autovehicule. "In urma impactului, a rezultat ranirea unuia dintre conducatorii auto, un barbat, de 48 de ani, din Cristești. La testarea cu aparatul etilotest, acestuia i-a rezultat o valoare de 1,3 mg/l alcool pur in …

Sursa articol si foto: infomures.ro

