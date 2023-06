ACCIDENT în Răscruci. Impact între o motocicletă și o mașină, un bărbat rănit – FOTO Un accident rutier a avut loc azi-dimineața, in jurul orei 09:30, pe DN1C, in localitatea Rascruci. Din primele informații, in accident au fost implicate un autoturism și o motocicleta. La fața locului s-au deplasat pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca cu o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj medical, dar și polițiștii. ”Un barbat, conștient și cooperant, primește ingrijiri din partea echipajelor medicale și va fi transportat la spital”, a precizat ISU Cluj, la scurt timp dupa producerea accidentului. Articolul ACCIDENT in Rascruci. Impact intre o motocicleta și o mașina, un… Citeste articolul mai departe pe dej24.ro…

Sursa articol si foto: dej24.ro

