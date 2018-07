Accident in Prahova, la Poienarii Apostoli. 4 persoane, printre care si doi copii, au ajuns la spital

Stiri pe aceeasi tema

- In ultima saptamana unsprezece adulți și trei copii au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce s-au intoxicat cu ciuperci. Manifestarile clinice ale intoxicației cu ciuperci variaza in funcție de tipul de toxina conținuta de ciuperci, de cantitatea ingerata, de durata perioadei de incubație. Pot aparea…

- Un microbuz cu moldoveni s-a rasturnat în Cehia. Sunt opt victime, printre care trei copii de 3, 6 și 8 ani. Poliția ceha spune ca accidentul s-a produs din cauza supraîncarcarii microbzului, caruia ia explodat un cauciuc. Accidentul s-a produs acum doua zile, noaptea,…

- Doua persoane au ajuns la spital in urma unui accident produs de un șofer aflat la volan sub influența alcoolului. Accidentul a avut loc vineri seara pe Dj 103A, la sensul giratoriu de la intrare in Tarlungeni. Potrivit polițiștilor un barbat de 35 ani din judetul Brașov a patruns pe contrasens și a…

- Un accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme s-a produs miercuri pe strada Garlași din municipiul Buzau. Mai multe victime au fost preluate de ambulanțe și transportate la spital. Doua autoturisme, un Opel și o Toyota, au fost distruse intr-un impact produs pe fondul neacordarii de prioritate.…

- Sapte copii si un adult au fost transportati la spital, miercuri, în urma unui accident produs pe un drum din judetul Timis între un microbuz în care erau 17 elevi si doi profesori, si o masina, transmite corespondentul MEDIAFAX. Accidentul rutier a avut loc, miercuri,…

- Șapte persoane au fost ranite in urma unui accident teribil produs in județul Prahova. Acestea au fost preluate de ambulanțe și duse de urgența la spital, dupa ce un autotren a lovit un autobuz cu calatori pe drumul national 1B, in localitatea Loloiasca.

- Trafic este oprit de aproape o ora pe DN 74, pe raza localitații Poiana Ampoiului, din cauza unui accident produs in jurul orei 12.40. Este vorba despre o coliziune intre un autoturism VW Polo al carui șofer a intrat pe contrasens și a lovit puternic un VW Golf. In urma impactului, 3 persoane au suferit…

- Un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane s-a produs in Ploiesti, in jurul orei 11, la intersectia strazilor Democratiei si Covurlui. Potrivit IJP Prahova, au fost implicate un autoturism si o motocicleta, iar in urma impactului, doar persoane aflate pe motor au fost ranite.…