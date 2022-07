Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Cinci persoane cu fracturi au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente Ploiesti, in urma accidentului. Patru persoane au fost ranite și au cerut ajutorul pompierilor și al Ambulanței, dupa ce terasa pe care se aflau pentru a face un selfie, s-ar fi rupt, duminica, la o locație de pe…

- Un incendiu a izbucnit luni la cladirea APACA din București, unde pompierii intervin cu 5 autospeciale cu apa și spuma, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența. Incendiul a fost localizat și pana acum nu au fost raportate victime. „Incendiul se manifesta cu degajari mari de fum”, potrivit sursei…

- Autoritațile din Neamț vor montarea unui pod de campanie militar peste Siret, amplasat in amonte de podul distrus, pentru a veni in ajutorul oamenilor din localitațile limitrofe, precum si pentru accesul autospecialelor de interventie in zona. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) a emis…

- Un scenariu cumplit a fost intomcit de specialiști și Comitetul pentru Situații de Urgența al Municipiului București. in cazul unui cutremur de peste 7 grade pe scara Richter, doar in Capitala s-ar inregistra peste 6.500 de morți și peste 16.000 de raniti grav. Cel puțin o suta de cladiri s-ar prabuși,…

- Ministrul Alexandru Rafila considera ca exista o nevoie urgenta de centre de medicina primara, pentru a decongestiona activitatea sistemului de urgența. Oficialul de la Sanatate a precizat ca 40% din intervențiile Ambulanței se rezolva la domiciliul pacientului, astfel ca trebuie gandite soluții pentru…

- Romania va trimite in Ucraina 385.000 de masti chirurgicale, aproape 40.000 de viziere si 8.150 de combinezoane medicale, in urma unei hotarari adoptate de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, CNSU a aprobat scoaterea de la rezervele de stat a unor produse alimentare destinate…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat, miercuri, intr-o sedinta desfasurata la MAI, noile reguli privind distribuirea tipurilor de mesaje RO-Alert. Guvernul nu a informat inca detaliile procedurilor, ci doar aprobarea lor. Guvernul a comunicat ca CNSU emis o hotarare prin care s-a…

- Un grav accident a avut loc, joi dimineața, pe A2. O masina s-a rasturnat pe camp, dupa ce a rupt parapetul de protectie, in zona localitatii constantene Murfatlar. Patru persoane, printre care si doi copii, au fost duse la spital. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a transmis ca pompierii…